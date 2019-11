COMMENTAAR. Sterker? Als Hazard het zegt

De Rode Duivels zijn sterker geworden in vergelijking met het WK. Eden Hazard zegt het en hij kan het weten. De aanvoerder spreekt over straks twee jaar meer ervaring dan in Rusland en het gegeven dat er een echte winnaarsmentaliteit in de groep is geslopen. Het gegeven dat de spelers, van wie de meesten op het WK 2014 al basisspeler waren, mekaar beter kennen, kan ook alleen maar een voordeel zijn. Een team dat al vijf jaar rond dezelfde steunpilaren draait, is geen evidentie meer. In interlandvoetbal is het lang samenblijven van een groep gebruikelijker dan in het clubvoetbal. Maar toch.