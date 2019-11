De Rijpe Duivels: geen topfavoriet voor EK is zo ervaren (maar ook niet zo oud) als België

De nummer één van de wereld én een ongeslagen kwalificatiereeks zullen maken dat de Rode Duivels het volgende EK aanvatten als een van de topfavorieten. Terecht, want geen enkel ander land heeft de voorbije toernooien zo weinig personeelswissels in zijn kern moeten verdragen. Is België rijp om te oogsten of is de huidige ploeg sinds de wereldbeker in Rusland al overrijp?