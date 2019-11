Nederlandse coaches – taalgenoten, buren én de beste verkopers van zichzelf – hadden we altijd al. Maar Duitsers? Als Genk vandaag Hannes Wolf voorstelt, is hij al de derde Duitse hoofdtrainer die onze oostgrens oversteekt. Daardoor is de Belgische eerste klasse plots de grootste afzetmarkt ter wereld voor Duitse coaches. Warum? Drie redenen.