Klaar voor het feest

In de thuiswedstrijd tegen San Marino kwalificeerden de Duivels zich vorige maand definitief voor het EK. Het feestje was geïmproviseerd en wat flauwtjes.

Vanavond moet dat beter, met onder meer een live optreden van Gala, de Italiaanse zangeres van het op het EK 2016 tot voetbalhit omgetoverde Freed from desire. Er worden ook 34.000 feestvlaggen uitgedeeld. Alles klaar voor een hoerasfeertje. “Het moet een feest worden”, zegt een enthousiaste bondscoach Roberto Martinez. “Dit is het moment om te vieren. We moeten niet denken dat dit allemaal vanzelfsprekend is gegaan. Ik zag tijdens de wedstrijd in Rusland fases die je moet koesteren voor de rest van je leven. Dit is een uitzonderlijk team en we willen dit succes vieren met onze fans, die ons over heel Europa zijn gevolgd.”

De drie punten en de 30 op 30 zijn nu al bijna een zekerheid. Maar dat is op een feestavond voor Martinez niet genoeg. Niet alleen de ­tafels en stoelen moeten keurig opgesteld staan, ook het eten dat wordt opgediend vereist hoge kwaliteit.

“Dat feest komt er niet alleen met een zege, maar ook met een hoogstaande prestatie”, zegt Martinez. “We moeten drie punten pakken, dat zeker. Maar we moeten ook spelen zoals we zijn: met attractief, technisch voetbal een goed resultaat neerzetten. Zij die willen dat we het EK winnen met slecht voetbal, moet ik teleurstellen. Dat wil ik niet. Onze fans moeten trots op ons zijn. Met het ­resultaat, maar ook met de manier waarop.”

Tegen topland?

Cyprus is een hapje en de Rode Duivels bewezen tegen San Marino dat ze ook tegen voetbaldwergen het publiek willen verwennen. Toch klinkt de smeekbede om eens tegen een topland te oefenen steeds harder. Martinez ziet dat niet echt zitten. “Ik ben het ermee eens dat we intense wedstrijden moeten spelen”, zegt de bondscoach. “Maar moet dat tegen glamoureuze tegenstanders? Zo’n duel in maart heeft weinig zin. Dan zijn al die toppers bezig met hun nationale competities en de Champions League. Dat zijn dan meestal niet echt goede wedstrijden. Je kan die oefenduels beter gebruiken om dingen uit te proberen, te ontwikkelen in plaats van te spelen om het resultaat. Op het EK moet het gebeuren. Van wedstrijden op het WK tegen Japan, Frankrijk en Brazilië leer je veel. Dan moet je vechten, in oefenduels tegen een glamoureuze tegenstander met zichzelf sparende spelers amper.”

Martinez zal stiekem trachten ook vanavond iets te ­leren. Maar het feesten staat voorop.