Geen kapitaalverhoging, noch verkoop voor Greenyard

De wereldwijde marktleider in verse, diepvries- en bereide groenten en fruit zegt in het eerste halfjaar sneller en sterker te zijn hersteld dan verwacht. De omzet stabiliseerde op 1,97 miljard euro en de aangepaste winst (voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) klom met meer dan 15 procent tot 47,6 miljoen euro. Netto is er nog wel een verlies van 44,9 miljoen euro, maar een jaar eerder was dat nog 68 miljoen euro.

Dat sneller dan voorziene herstel neemt volgens Greenyard de noodzaak weg om kapitaal aan te trekken. Zelfs de eerder geopperde verkoop van de Belgische ‘prepared’ activiteiten – de bereide producten en conserven – is van de baan. De groep krijgt extra tijd van de banken om haar schuldgraad “substantieel” te verminderen. Toen het nieuws bekendraakte, schoot het aandeel maandagochtend op de Brusselse beurs meer dan 20 procent hoger. Bij de slotbel stond er nog altijd een plus van 8,27 procent op de tabellen. (krs, blg)