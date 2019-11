1 op 4 jonge werknemers overweegt carrière als zelfstandige

Iets meer dan op 1 op de 4 bedienden jonger dan 34 jaar overweegt aan de slag te gaan als zelfstandige of freelancer. Geld is daarbij niet de grootste drijfveer, wel doorslaggevend is dat ze hun eigen baas kunnen zijn en meer flexibiliteit hebben. Dat alles blijkt een enquête in opdracht van rekruteringsbureau Robert Half.

Dat vooral jongeren een carrièreswitch overwegen, vindt Maj Buyst van Robert Half wel logisch. De job van morgen wordt hoe langer hoe minder traditioneel ingevuld. “Wij zien dat bedrijven steeds vaker kortetermijncontracten aangaan met freelancers of contractors om vooral digitale projecten van beperkte duur op te vangen.” Naar verwachting zal tegen 2027 ongeveer 20 procent van de arbeidsmarkt bestaan uit freelancers.

De verklaring daarvoor is de krapte op de arbeidsmarkt en talentschaarste, maar ook de jongeren zelf. Zij vragen meer flexibiliteit en willen zelf de projecten uitkiezen waarvoor ze ingeschakeld worden. (agg)