Eigen sjeiks eerst bij Saudi Aramco

Dik drie jaar al wordt gesproken over de beursgang van de grootste en meest winstgevende oliemaatschappij ter wereld. Al te vaak zat het beurssentiment tegen, maar ook de moord op journalist Jamal Khashoggi in het Saudische consulaat in Istanbul gooide roet in het eten. Vervolgens was er de droneaanval op twee olieraffinaderijen in september dit jaar. En toen de beursgang begin deze maand dan toch eindelijk officieel werd aangekondigd, heerste er meteen flinke scepsis over het prijskaartje: te duur, zeker gezien de onzekere vooruitzichten in de oliesector.

Krenterige Saudi’s

Nu blijkt ook de belangstelling van buitenlandse beleggers voor de beursintroductie op een heel laag pitje te branden. Zo laag zelfs dat het bedrijf heeft beslist om de ‘internationale roadshow’ af te blazen waarmee het beleggers in Europa, de VS en Azië warm wou maken. Volgens The Financial Times plooien de Saudi’s nu volledig terug op beleggers in hun eigen land, de Verenigde Arabische Emiraten, Koeweit, Bahrein en Oman. Zelfs de banken die voor de beursgang waren ingehuurd – met kleppers als Goldman Sachs, Morgan Stanley en JPMorgan Chase – zagen de beslissing niet aankomen, zo vernam persbureau Bloomberg.

Een van de verklaringen voor die drastische beslissing is volgens analisten te vinden in het tegenvallende dividendrendement. Saudi Aramco mag dan al met een nettowinst van 99,5 miljard euro in 2018 het meest winstgevende bedrijf ter wereld zijn (zie grafiek), de Saudi’s blijken nogal krenterig als het aankomt op het uitkeren van de winst. Zo ligt het dividendrendement met 4,4 procent lager dan dat van concurrenten als Exxon Mobil (5 procent) en Royal Dutch Shell (6,4 procent).

‘Slechts’ 1.500 miljard euro waard

Intussen heeft de oliegigant de waarde van een aandeel vastgeprikt op 30 tot 32 riyal, omgerekend 7,23 tot 7,72 euro. Dat blijkt uit de update van de beursprospectus. De totale waarde van het oliebedrijf komt daarmee op 1.500 miljard euro, ruim onder de 1.800 miljard waar kroonprins Mohammed bin Salman tot voor kort luidop van droomde.

Het concern brengt een belang van 1,5 procent naar de beurs in de Saudische hoofdstad Riyad. Als dat gebeurt tegen het maximum van de prijsvork, dan haalt Aramco daarmee meer geld op dan de huidige recordhouder, de Chinese e-commercegigant Ali Baba, bij diens beursdebuut in 2014 in New York.

Op 5 december wordt de definitieve prijs voor een aandeel bekendgemaakt. De inkomsten van de beursgang gaan naar een nieuw investeringsfonds waarmee de kroonprins het land tegen 2030 minder afhankelijk wil maken van de olie-export.