“Bezetting Westelijke Jordaanoever is géén inbreuk op internationaal recht”

De Verenigde Staten verzachten hun standpunt over de Israëlische nederzettingen op de bezette Westelijke Jordaanoever op Palestijns grondgebied. “Vanaf nu beschouwen we de nederzettingen niet meer als een inbreuk op het internationale recht, want veel vrede heeft die maatregel niet gebracht”, zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo.

De VS maken op die manier een einde aan een houding die ze sinds 1978 aanhouden, toen ze mee bepaalden dat die Israëlische aanwezigheid op de Westelijke Jordaanoever wel degelijk in strijd was met het internationale recht. Het is de laatste beslissing van de regering-Trump in een lange reeks die de aanspraak van de Palestijnen op een eigen staat verzwakken. Eerder erkende Amerika Jeruzalem al als hoofdstad van Israël en verhuisde de Amerikaanse ambassade naar daar. Tegelijk ging de diplomatieke post van Palestina in Washington dicht.(ap)