Politie concludeerde dat Théo Hayez van klif viel, familie gelooft dat niet: “Nog nooit zo kwaad geweest”

Théo Hayez verdween op 31 mei in het Australische kuststadje Byron Bay.

Théo Hayez was ruim een maand vermist toen zijn familie samengeroepen werd in een buurthuis in Byron Bay. De politie kondigde aan dat ze zou stoppen met zoeken naar de jongen. En dat ze een voorlopige conclusie had: de 18-jarige Belg was verongelukt. “Ik ben nog nooit zo kwaad geweest”, vertelt zijn nicht Lisa in ‘The Lighthouse’. “Ze hadden niets gevonden en ze stopten?”

Op woensdag 3 juli, enkele dagen voor Théo’s ouders Laurent en Vinciane terug naar België zouden vliegen, toonde de politie van New South Wales hen de laatste beelden van hun zoon, op een groot scherm in een zaaltje waar ook de rest van de familie was verzameld. Dat vertelt Lisa Hayez in ‘The Lighthouse’, de podcast van ‘The Australian’ over Théo’s verdwijning.

Het laatste beeld van Théo Hayez op 31 mei. Foto: rr

De beelden waren gemaakt door beveiligingscamera’s in en rond de bar Cheeky Monkey’s, op de avond van 31 mei. Alles leek op een gewoon avondje uit. Théo dronk twee biertjes, danste wat, lachte, maar toen hij terugkwam van het toilet werd hij plots buitengezet. Een camera legde het laatste moment vast waarover echt duidelijkheid is: Théo keek op zijn telefoon en sloeg een zijstraat in.

Nadat de familie dat te zien kreeg, deelde de politie hen de voorlopige conclusie mee over wat er volgens hen gebeurd zou kunnen zijn. De speurders vermoedden dat Théo een ongeval had rond de kliffen aan de vuurtoren. Ze zeiden dat ze overal gezocht hadden, en dat ze de fysieke zoektocht zouden stopzetten, maar het onderzoek wel zouden voortzetten.

Lisa Hayez werd “kwaad als nooit tevoren, waanzinnig kwaad”, zegt ze. Iedereen was er kapot van, volgens haar. “Ze huilden en zeiden ‘dat is niet eerlijk’. Voor ons voelde het alsof de politie niet genoeg gedaan had. We waren gefrustreerd. ‘Je stopt al? Je hebt niets gevonden en je stopt? Gewoon omdat je denkt dat het een ongeval was.’ Zijn ouders waren heel verdrietig.”

Klif bij de vuurtoren

Gespecialiseerde teams daalden aan touwen de kliffen af op zoek naar sporen. Foto: BELGA

“Vlak daarna bracht de politie ons naar de vuurtoren om te tonen waar ze geloofden dat het ongeval gebeurde. We konden Tallow Beach zien, en Cosy Corner (de laatste plaats waar Google Maps Théo lokaliseerde, op het einde van het strand, nvdr.), en dan toonden ze ons de klif”, zegt Lisa. “Al bleven ze wel vaag: ‘het was hier ergens, maar we zijn niet zo zeker’. Het was te veel voor de familie. Het was heel emotioneel.”

Jean-Philippe Pector, Laurent Hayez en Lisa Hayez (van links naar rechts). Foto: EPA-EFE

Théo’s peter Jean-Philippe Pector was op dat moment in België en kreeg het nieuws later via telefoon te horen. Ook hij kon de conclusie van de politie niet geloven. “No way, dat is te gemakkelijk. Hoe kan je dat zeggen, terwijl er zo veel andere mogelijkheden plausibel zijn?”

De familie was dan ook niet klaar om op te geven. Ze zouden blijven zoeken. Amper vier dagen later, op 7 juli, vonden familie en vrijwilligers een pet in de bosjes naast Tallow Beach. Théo’s pet, daar zijn ze zeker van, ook al is er nog altijd geen officiële bevestiging via DNA-onderzoek. “Dit kon geen toeval zijn, het is midden in de bosjes, exact waar hij wandelde volgens Google.”

De familie is er zeker van het de pet van Théo is die gevonden werd. Foto: rr

Hoe was dit gemist in de officiële zoektocht? “De politie was erg overtuigd dat ze alles gedaan hadden dat ze konden”, zegt Lisa. “Ze zeiden: ‘We hebben letterlijk overal gezocht en we hebben niets gevonden’. En we geloofden dat. Maar we waren het er met de vrijwilligers over eens dat we zouden blijven zoeken. En dan vonden we die pet.”

Iemand met slechte bedoelingen?

De familie benadrukt dat ze veel respect heeft voor de politie en het werk erkent dat de politie deed, maar gelooft dat het beschikbare bewijs evengoed andere scenario’s kan ondersteunen, inclusief een misdaad.

Ook Théo’s neef Michael Dorkhom heeft veel vragen over de theorie van een ongeval. “Eén scenario was dat hij geprobeerd zou hebben om vanop het strand de klif te beklimmen om bij de vuurtoren te komen. Maar waarom zou hij in het pikdonker door de dichte bosjes gaan en niet gewoon langs de straat die recht naar de vuurtoren leidt? En er is daar ook niets gevonden. Als hij gevallen was bij een poging om daar te klimmen, zouden we iets gevonden hebben.”

“Hij kende de buurt niet, maar toch gebruikte hij Google Maps niet om daar te geraken.” Dat weet de familie sinds ze in zijn Google-account raakten. Hij zocht enkel telkens de weg naar zijn hostel, dat aan de andere kant van het stadje ligt. “Hij zocht de vuurtoren niet op, hij zocht Cosy Corner niet op. Dat is vreemd. Je geraakt daar niet zomaar. Ofwel had hij die exacte route eerder gevolgd en wist hij waar hij naartoe ging, of hij was bij iemand die wist waar hij of zij heen ging. Wij geloven sterk dat Théo niet alleen was die avond”, zegt Michael.

