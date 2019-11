Sydney gehuld in giftige nevel door bosbranden

In en rond de Australische miljoenenstad Sydney hangt dinsdag een dikke, giftige nevel, afkomstig van de vele bosbranden die nu al weken de deelstaat New South Wales teisteren.

De luchtvervuiling in de stad bereikt volgens officiële cijfers een gevaarlijk niveau, met pieken fijnstof die vooral in de voormiddag in sommige stadsdelen tot wel 20 keer hoger lagen dan in Jakarta of Peking. Er hangt ook een doordringende brandlucht in de stad.

Inwoners krijgen de raad om binnen te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. Wie toch naar buiten moet, draagt het best een masker dat mond en neus bedekt, luidt het. Zware fysieke inspanningen worden afgeraden, vooral voor wie last heeft van astma of andere ademhalingsproblemen.

“Catastrofaal”

Intussen beleven vooral het oosten en noorden van het land nog altijd bange, moeilijke dagen met zeer hoge temperaturen en een sterke wind die het brandgevaar nog verder doen toenemen. Voor delen van South Australia is de hoogste waarschuwingscategorie actief: er heerst “catastrofaal” brandgevaar.

Sinds de start van het bosbrandenseizoen kwamen in de dichtstbevolkte staat New South Wales al zes mensen om het leven, en 530 huizen gingen in vlammen op. De komende dagen is er geen verbetering in zicht. Verwacht wordt dat het kwik op vele plaatsen rond de 40 graden Celsius zal schommelen, wat gecombineerd met een droge lucht en windsnelheden van ruim 65 kilometer per uur, het risico op nieuwe branden nog verder doet toenemen.

Zo’n 1.400 brandweerlieden bestrijden in New South Wales nog ruim 50 bosbranden, waarvan er 28 nog niet onder controle zijn. In Queensland brandt het nog op zowat 70 plaatsen. Ongeveer 1,6 miljoen hectare land is al afgebrand.