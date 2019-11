Vijftien doden bij mijnongeval in China

Bij een gasontploffing in een kolenmijn in het noorden van China zijn vijftien mijnwerkers omgekomen. Negen anderen raakten gewond, zo meldt het Chinese staatspersagentschap Xinhua dinsdag.

Op het moment van het ongeval waren maandagmiddag 35 kompels aan de slag in de mijn in Pingyao, in de provincie Shanxi. Elf van hen konden zichzelf tijdig in veiligheid brengen. Over de oorzaak van de explosie is voorlopig niets geweten. Er is een onderzoek gestart dat meer duidelijkheid moet verschaffen.

De Chinese mijnen behoren tot de gevaarlijkste ter wereld. Elk jaar komen duizenden mijnwerkers om het leven. Veelal liggen gebrekkige veiligheidsmaatregelen, onvoldoende toezicht en vriendjespolitiek aan de basis van de ongevallen. Heel wat incidenten worden ook gewoon onder de mat geveegd.

Foto: AFP

Foto: AFP