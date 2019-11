Rode Duivels zonder Chadli en Vermaelen in gewijzigd team: dit is de vermoedelijke opstelling tegen Cyprus

Met de komst van Cyprus sluiten de Rode Duivels vanavond (20u45) in het Koning Boudewijnstadion de kwalificatiecampagne voor EURO 2020 af. Bondscoach Roberto Martinez kondigde alvast enkele wissels aan.

Nacer Chadli is door de medische staf fit bevonden om een wedstrijd te spelen, maar werd toch terug naar Anderlecht gestuurd. “We willen geen risico’s nemen”, aldus Roberto Martinez.

Ook Vermaelen blijft aan de kant. Hij was tot voor de match in Rusland twijfelachtig, speelde toch en wordt nu rust gegund. “Er zullen nog veranderingen zijn, maar niet zomaar om te veranderen”, zegt de bondscoach, die voorts niets over zijn basiself kwijt wilde.

Jason Denayer heeft veel kans om naast Toby Alderweireld en Dedryck Boyata aan de aftrap te verschijnen. Een andere optie is de linksvoetige Elias Cobbaut te laten debuteren. Martinez wisselt niet met zijn doelmannen en dus komt Thibaut Courtois gewoon aan de aftrap.

Op het middenveld wordt het interessant om te kijken wie het centrale koppeltje vormt tegen de Cyprioten. Axel Witsel zou weleens Youri Tielemans naast zich kunnen krijgen, of misschien is het moment wel aangebroken om het voormalige Anderlecht-duo Leander Dendoncker-Tielemans daar te testen. Op rechts is Timothy Castagne door de afwezigheden van Thomas Meunier en Nacer Chadli een certitude, op links gaat het tussen Thorgan Hazard en Yannick Carrasco. Kevin De Bruyne kan eventueel naast aanvoerder Eden Hazard een rijtje hoger terechtkomen, in steun van de diepe spits. Romelu Lukaku zal geen hele wedstrijd afwerken en dus mag Christian Benteke (of Michy Batshuayi?) zich opmaken voor speelminuten.

30 op 30

Dankzij de klinkende 1-4 zege van zaterdag in Sint-Petersburg zijn de Duivels al zeker van de groepswinst en het reekshoofdstatuut eind deze maand bij de loting in Boekarest. Meer dan waarschijnlijk komen de Duivels dan in een groep met Rusland terecht.

Tegen Cyprus kunnen de Belgen bij winst wel nog voor een historische prestatie zorgen. Ze kunnen de kwalificatieperiode afsluiten met een dertig op dertig, hetgeen nooit eerder gebeurd is voor ons land. Eerder slaagden er nog maar zeven landen in tijdens een EK- of WK-kwalificatiecampagne alle wedstrijden te winnen: Frankrijk (2x), Duitsland (2x), Spanje (2x), Tsjechië, Engeland, Nederland en Italië. De Squadra speelde het in deze kwalificatieperiode klaar en lijkt weer helemaal terug van weggeweest. Maandagavond werd in Palermo nog de vloer aangeveegd met Armenië.

Een zege tegen Cyprus zou ook de tiende op rij zijn, een verbetering van een reeds lopend record. België zou zo in 2019 ongeslagen blijven, hetgeen ook twee jaar geleden onder Roberto Martinez lukte met zeven nederlagen en drie draws. Enkel tegen Griekenland, Rusland en Mexico zat er toen geen overwinning in.

LEES OOK. Rode Duivels staan op punt unieke voorronde met 30 op 30 af te ronden: klaar voor het feest