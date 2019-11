Stiefvader ontvoert 11-jarige Rosalynn en verwekt tijdens 19 jaar gevangenschap 9 kinderen bij haar

Negentien jaar vastgehouden en negen kinderen moeten krijgen. Dat was het lot van de Amerikaanse Rosalynn McGinnis nadat ze op haar 11de ontvoerd werd door haar stiefvader. Hij nam haar mee naar Mexico, maar de vrouw kon uiteindelijk samen met haar kinderen ontsnappen. Daarover getuigt ze nu in de Dr. Oz-show.

“Als jong kind realiseer je niet wat er gebeurt. Als volwassene zie ik nu dat hij me aan het ‘groomen’ was.” Daarmee bedoelt de 33-jarige Rosalynn McGinnis dat haar stiefvader Henri Piette jarenlang haar vertrouwen probeerde te winnen om haar seksueel te misbruiken. Dat zei de vrouw tijdens de Dr. OZ-show waar ze een interview gaf over haar gruwelijke leven. “Als kind weet je niet wat er gebeurt, je realiseert het je niet.”

Toen ze 11 jaar oud was, kidnapte haar stiefvader haar en nam haar mee naar Mexico. Daar dwong hij haar met hem te trouwen. Het was het begin van een jarenlang verhaal van alle mogelijke vormen van misbruik. Ze werd geslagen met honkbalknuppels, gestoken, verstikt tot ze het bewustzijn verloor en dagelijks verkracht. Dat leidde uiteindelijk tot negen kinderen.

Ontsnapping

In de Dr. Oz-show vertelde ze over het moment waarop ze kon ontsnappen. “We waren in een supermarkt. We hadden een hele hoop kinderen bij. Ons leeftijdsverschil en al de kinderen vielen op. En we konden onze rekening niet helemaal betalen. Een koppel wou helpen en betaalde de rekening voor ons. Toen vroegen ze waar we woonden. Zo begon het.”

Maar Piette had door dat er iets aan de hand was. Dus dwong hij het gezin te verhuizen, maar het koppel vond hen toch terug. De vrouw zei tegen McGinnis dat ze wist dat er iets mis was en vroeg of ze kon helpen.

In juni 2016 nam McGinnis acht van haar negen kinderen mee en belde ze in een telefoonhokje het National Center for Missing & Exploited Children. Vandaar na de Amerikaanse ambassade over. Toen ze kon ontsnappen vertelde ze de kinderen niet wat ze eigenlijk aan het doen waren. “Ze waren allemaal in shock. Ik heb het hen niet verteld omdat ik wist hoeveel het mij al gekwetst had. Ik wil niet dat ze zo opgroeien. Piette zei tegen hen dat ze dieren waren en behandelde ze dan ook zo. Hij zei dat de enige reden dat ze nog leefden was omdat ik er nog bij was.”

Een jaar nadat McGinnis kon ontsnappen werd Henri Piette gearresteerd. Hij claimde toen dat de seks met wederzijdse toestemming was.