Dit zijn de grootste misverstanden over bodyguards

In Hollywoodfilms hebben bodyguards een sexy imago. Maar klopt dat beeld ook met de werkelijkheid? Jobat stelde de vraag aan twee bodyguards. Eén ding leerden we alvast: in deze job kom je het verst met bescheidenheid. “Meer vrouwen zijn in ieder geval welkom.”

Fabrice Peeters staat aan het hoofd van het Close Protection Team bij Securitas, met hoofdkantoor in Neder-Over-Heembeek. Het gaat om een team van een 50-tal mensen die als bodyguard ingezet kunnen worden.

“Heel mijn loopbaan speelt zich af binnen de wereld van security. Het heeft me altijd aangetrokken om mensen te beschermen tegen gevaren. Als bodyguard doe je dat op hoog niveau. De mensen voor wie je werkt, zijn vips die tegelijkertijd een target vormen. Je moet dus constant heel alert zijn. Elke vip is ook anders. Je werkt telkens in een andere context en dat betekent dat je je moet aanpassen. Een flexibele ingesteldheid is een must in onze job.”

Niet als in de film

Fabrice benadrukt dat het beeld van de bodyguard in de Hollywoodfilm totaal niet strookt met de werkelijkheid. “Vergeet het beeld van de stoere mannen met de zonnebril. In onze job scoor je vooral door niet op te vallen. En nog een misverstand: 70 procent van de tijd werken we achter de schermen. Dan zoeken we allerlei informatie op, zodat we onze vip op het terrein zo professioneel en proactief mogelijk kunnen beschermen.”

Hoe zit het met de verhouding tussen mannen en vrouwen? “Momenteel telt mijn team vier vrouwen. Meer vrouwen zijn meer dan welkom. In sommige situaties hebben ze zelfs een streepje voor, zeker op vlak van fijngevoeligheid. Het helpt hen om in te schatten welke situaties potentieel gevaarlijk zijn.”

Welke vaardigheden zijn, naast een goed inschattingsvermogen, nog cruciaal voor een bodyguard? “Bescheidenheid en discretie vind ik ontzettend belangrijk. Een goede talenkennis is ook meegenomen. Je wil immers op een heldere manier communiceren met de vip die je beschermt.” Wat geeft Fabrice zelf het meeste voldoening in z’n job? “Als ik op het einde van de dag weet dat iedereen veilig thuis is, dan is mijn dag goed.”

