De frustratie te veel voor automobilisten en dus moet verkeersdrempel het ontgelden

Halle - In Halle werd een niet alledaagse diefstal vastgesteld. In de René Deboeckstraat verdween ...een verkeersdrempel, of toch de helft ervan.

Het gaat om een tijdelijke verkeersremmer die werd aangelegd om het verkeer af te remmen ter hoogte van de werf waar de Vlaamse Waterweg momenteel de Zuidbrug over het kanaal bouwt. Het gaat om een efficiënt exemplaar waar je niet zomaar snel kunt over rijden.

In Halle vermoedt men dat deze verkeersdrempel tot frustraties leidde bij automobilisten en dat mogelijk een automobilist de drempel deels ontmantelde en meenam of ergens dumpte. Dit gebeurde eerder ook al. De drempel wordt eerstdaags hersteld.