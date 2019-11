Verdachte hangt vast aan radiator, maar is niet van plan in politiekantoor te blijven

Deze man zat in nauwe schoentjes in een politiekantoor in het Russische Sint-Petersburg, maar was niet van plan daar lang te blijven. Hoewel hij stevig vast zat aan een radiator met handboeien, slaagde hij erin het gietijzeren ding van de muur te rukken. Hij waagde zich daarna aan een sprong vanuit het raam van de eerste verdieping.

De agenten konden alleen maar toekijken hoe de man uiteindelijk van het dak van de rode auto gleed en de benen nam.

Het is niet duidelijk waarom hij even in het politiekantoor vertoefde en het is voorlopig niet bekend of hij opnieuw bij de kraag werd gevat.

De beelden van de spectaculaire ontsnapping werden al talloze keren bekeken en gedeeld sinds ze vorige week op sociale media verschenen.

bekijk ook

Gevangene probeert te ontsnappen via vals plafond, maar dat verloopt totaal niet zoals gepland

Met deze ingenieus verborgen tunnel ontsnapte ‘El Chapo’ aan het Mexicaanse leger