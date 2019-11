Test-Aankoop neemt pas geopende Jumbo onder de loep en komt tot een opvallende conclusie

Consumentenorganisatie Test-Aankoop trok de Nederlandse grens over om de prijzen te vergelijken tussen het filiaal van supermarktketen Jumbo en die van de pas geopende winkel in het Vlaamse Pelt. De organisatie kocht er vijftig producten, gaande van nationale en internationale merken tot huismerken en verse producten, en kwam tot een opvallende conclusie: een volle winkelkar is in eigen land bijna zeventien procent goedkoper dan bij onze noorderburen.