Meisje (13) geëlektrocuteerd nadat ze met haar telefoon in bad aan het spelen was

Een 13-jarig Nederlands meisje heeft stevige brandwonden opgelopen nadat ze onder stroom kwam te staan toen ze haar smartphone in bad liet vallen. Dat meldt RTL Nieuws op basis van een artikel van het medische tijdschrift Journal of Medical Case Reports.

Het meisje zat in bad terwijl ze in haar rechterhand haar smartphone hield. Die was ze aan het opladen. Maar toen ze haar smartphone is bad liet vallen kwam ze onder stroom te staan en schreeuwde ze het uit van de pijn. Haar moeder haalde haar uit het bad en trok de oplader uit het stopcontact.

Volgens de mama van het meisje was ze eventjes bewusteloos en had last van spiersamentrekkingen. Het meisje met naar het ziekenhuis gebracht en daar werd ze behandeld voor twee zware brandwonden. Eentje op haar hand en eentje op haar buik.

Wat er precies is gebeurd, weet ze zelf niet meer zo goed. Het meisje heeft na het incident last van geheugenverlies. Ze moest nog twee dagen in het ziekenhuis verblijven en werd er geopereerd aan de wonde op haar buik. Daarna mocht ze opnieuw naar huis.

De auteurs van het artikel willen iedereen waarschuwen voor het gebruik van elektrische apparaten in de buurt van water. Zeker als die aan het opladen zijn of een elektrische kabel hebben.