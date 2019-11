Vrachtwagen die brug over Tarn deed instorten woog dubbel toegelaten gewicht

De vrachtwagen die zich op de brug bevond die maandag in het zuidwesten van Frankrijk is ingestort, woog meer dan 40 ton. Dat is het dubbele van het toegelaten gewicht op de brug. Dat heeft de burgemeester Mirepoix-sur-Tarn, Eric Oget, dinsdag gezegd. Bij het drama vielen twee doden.

Op het ogenblik van het ongeval bevonden zich een vrachtwagen en een auto op de hangbrug over de Tarn. De brug werd begin jaren ‘30 gebouwd en werd volgens de volksvertegenwoordiging van het departement in 2003 gerenoveerd. De toegang was verboden voor voertuigen van meer dan 19 ton, wat ook aangegeven staat. Volgens de burgemeester woog de vrachtwagen dus meer dan 40 ton. “De brug heeft het begeven onder het gewicht van de grote vrachtwagen”, aldus Oget.

Bij het ongeval kwamen een vijftienjarig meisje en de vrachtwagenchauffeur om het leven.

LEES OOK. Hangbrug in Frankrijk stort in door te zware vrachtwagen: 15-jarige en vrachtwagenchauffeur komen om, zeven anderen gewond