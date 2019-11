‘Fartgate’ houdt de VS in de ban: liet deze politicus een luide scheet tijdens een live-interview?

President Trump ligt zwaar onder vuur en zit al enkele dagen in een netelig parket door de getuigenissen om hem te kunnen afzetten. Maar momenteel is de Verenigde Staten helemaal in de ban van een andere ‘gate’: de fartgate. Toen Democraat Eric Swalwell een live-interview gaf op televisiezender MSNBC, weerklonk er tijdens een van zijn reactie plots een nogal gênant geluid. Op sociale media is iedereen er alvast van overtuigd dat de man een keiharde scheet liet. Of was het toch nieuwslezer Chris Matthews?