Man die zelfmoord vrouw in scène probeerde te zetten veroordeeld tot 10 jaar cel

Aarschot - De strafrechter in Leuven veroordeelt Ken M. (40) tot 10 jaar cel voor het neersteken van zijn echtgenote in maart vorig jaar. Hij stak haar neer met een aardappelmesje en probeerde het op een wanhoopsdaad te doen lijken. Zijn vrouw kon zelf nog de hulpdiensten bellen.

Op 16 maart 2018 werden de hulpdiensten opgebeld door een zwaargewonde vrouw. Toen ze aankwamen lag de vrouw in een plas bloed, had verschillende verwondingen en er lag een aardappelmesje aan haar voeten. De vrouw zei tegen een hulpverlener dat haar man haar had proberen vermoorden. Een belangrijke uitspraak van de vrouw want haar man maakte iedereen wijs dat ze uit het leven wilde stappen door overspel. Hij had haar zelfs gedwongen een afscheidsbrief te schrijven.

Uit het onderzoek bleek dat haar man haar in de nek en hals had gestoken en snijwonden had gemaakt aan haar polsen. “Ze ontsnapte maar nipt aan de dood, omdat ze alsnog zelf alarm kon slaan en dankzij het adequate optreden van de hulpdiensten. De echtgenoot had besloten een einde te maken aan haar leven en weigerde alle hulp”, stelde de rechtbank. “De voorbedachtheid blijkt uit twee verklaringen over de uitvoeringshandelingen, met name de lange opbouw en het telkens toedienen van nieuwe verwondingen. De dader ontnam zijn slachtoffer alle hulp: hij nam haar gsm af, zette luide muziek op en hing een handdoek voor het raam van de berging opdat de buren niets zouden merken. Na zijn aanval ruimde hij de plaats van het delict op en kuiste hij het mes af.” De gemoedsgesteltenis van M. op het moment van de feiten werd als “voldoende stabiel” omschreven.

Het parket vorderde zeven jaar celstraf, maar het werden er tien voor Ken M. Hij werd onmiddellijk aangehouden.