Antwerp speelt twee keer tegen AA Gent op vier dagen tijd, maar Bölöni wil niet klagen: “We gaan niet negatief doen”

Antwerp duelleert deze week twee keer met AA Gent op slechts vier dagen tijd. Het is het gevolg van een uitgestelde wedstrijd op speeldag 5. De inhaalmatch van komende donderdag valt bovendien meteen na een interlandbreak. Toch houdt Laszlo Bölöni geen klaagzang. “Die beslissing was tenslotte ten voordele van onze Europese campagne.”

De thuismatch tegen de Buffalo’s stond aanvankelijk op zondag 25 augustus gepland, middenin de Europese kwalificatieduels tegen AZ Alkmaar. Om de Belgische ploegen extra recuperatietijd te geven, besloot de Pro League de partij tussen Antwerp en AA Gent te verplaatsen naar aanstaande donderdag. “Die match moest ooit wel eens ingehaald worden”, beseft Bölöni. “Qua timing is dit niet ideaal, maar we gaan er niet negatief over doen. Uiteindelijk moeten we de Pro League bedanken voor de flexibiliteit die ze toonde.”

De Great Old zag in de interlandbreak vier internationals vertrekken. De fiere Lamkel Zé keerde vanmorgen, met een Kameroens shirt op de schouder, terug naar de club. De kersverse international is met vijf gele kaarten geschorst en zal donderdag niet spelen.

Bolat en Miyoshi pikten eveneens weer aan. Hongla zal pas woensdag de groep vervoegen. “Ook hier wil ik niet moeilijk over doen”, aldus Bölöni. “Het is een situatie waar we mee leren leven. Met voldoende herstel en massages moet iedereen tijdig speelklaar geraken tegen donderdag.”

Het is in de topper uitkijken naar Miyoshi, die tegen Club Brugge verrassend in de basis stond en tot de uitblinkers behoorde. “Zijn eerste optreden in een vriendschappelijk duel was geen voltreffer, maar sindsdien heeft hij veel progressie geboekt. Hij brengt schwung in de ploeg, en is ook enorm gedisciplineerd, wat typisch is voor Aziatische voetballers.”

Antwerp werkt op twee weken tijd vijf wedstrijden af: Gent thuis, Gent uit, KV Mechelen thuis, Genk thuis voor de beker en Waasland-Beveren uit. Bölöni kan iedereen dus goed gebruiken. Een ideale gelegenheid voor onder meer Refaelov en Juklerod om hun plek in de basis weer op te eisen?

“Er dienen zich zeker kansen aan voor hen. Maar ook Coopman en Batubinsika scoorden punten in de oefenmatch tegen ADO Den Haag (2-3-winst). Ik ben van plan om te wisselen als dat nodig blijkt, maar vooruitlopen op mogelijke selectieproblemen ga ik nu niet doen.”