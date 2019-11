Het Portalis-gebouw in Brussel, waar onder meer het Brusselse parket en de jeugdrechtbanken huizen, werd dinsdagmiddag geëvacueerd. Het brandalarm was de boosdoener.

De politie was in groten getale aanwezig en liet niemand het gebouw binnen. De Brusselse brandweer kwam ook ter plaatse. Maar blijkbaar was er niks aan de hand en werd het gebouw ontruimd uit voorzorgsmaatregel omdat het brandalarm was afgegaan.