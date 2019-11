Officieel: Hannes Wolf (38) is nieuwe trainer van Genk

Het hing al enkele dagen in de lucht, nu is de officiële bevestiging er ook. De Duitser Hannes Wolf (38) is de nieuwe coach van Genk. Hij volgt Felice Mazzu op.

“KRC Genk is trots om de Duitser Hannes Wolf (38) aan te kondigen als nieuwe trainer. De laatste administratieve kronkel is vanmiddag weggewerkt.” Zo kondigde Genk dinsdagmiddag de aanstelling van Hannes Wolf aan. De jonge coach lag sinds dit weekend in poleposition om Felice Mazzu op te volgen, nadat de pistes van Besnik Hasi en Marc Brys te complex bleken. Wolf was in het verleden actief als jeugdtrainer bij Borussia Dortmund en als T1 bij Stuttgart en Hamburg.

“Wolf was al op z’n 25ste speler-trainer en zorgde voor een revolutie in het amateurvoetbal in de regio”, klinkt het verder in het persbericht. “Hij maakte in z’n eerste jaren zo veel indruk dat Jürgen Klopp hem naar Borussia Dortmund haalde. Als trainer van de U17, U19 en het tweede elftal van ‘BVB’ deed hij het uitstekend. Hij had er een cruciale rol in de ontwikkeling van de Amerikaan Christian Pulisic – intussen bij Chelsea. Wolf zag Klopp als z’n mentor, maar leerde ook veel van Thomas Tuchel.”

De kersverse trainer zal om 14 uur zijn eerste open training leiden. Voor de fans wordt dat meteen de eerste gelegenheid om kennis te maken met de aanpak van de nieuwe sportieve baas. Na die eerste oefensessie wordt Wolf op een persbabbel aan het grote publiek gepresenteerd. In het kielzog van Wolf strijkt ook zijn vaste assistent Miguel Moreira in Genk neer.

Foto: JEFFREY GAENS