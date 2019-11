Politieke partijen sluiten Twitter-deal om samen te werken aan nieuwe regeling over fiscale en RSZ-voordelen in de sport

Nadat N-VA nu ook zijn standpunt bepaald heeft in verband met de RSZ- en fiscale voordelen voor de sportclubs, lijkt er snel schot te komen in dit dossier. Zo sloten SP.A, Open VLD, N-VA en CD&V – nota bene via Twitter – vanochtend al een deal om samen te werken aan een nieuwe regeling.

LEES OOK. Belgische clubvoorzitters schieten RSZ-voorstel van N-VA af: “Ons voetbal wordt misbruikt om in de belangstelling te komen”

Zoals bekend genieten sportclubs aanzienlijke fiscale en RSZ-voordelen. Vorig jaar was het SP.A dat als eerste de kat aanbond met een wetsvoorstel om alle voordelen af te schaffen. Nadat CD&V al snel volgde met een eigen voorstel, gaat het de afgelopen weken wel heel erg snel. Open VLD maakte vorige week nog zijn standpunt bekend en CD&V werkte een heel nieuw voorstel uit. Enkel N-VA hield zich lange tijd op de vlakte.

Maar daar is vandaag dus verandering in gekomen, zoals u bij ons kon lezen: de partij kiest ervoor om enkel nog een vrijstelling op de sociale lasten te voorzien voor de sporters die minder dan 2.350 euro bruto per maand verdienen. Boven dat bedrag zouden de volledige lasten betaald moeten worden. Open VLD en CD&V volgen dezelfde logica, maar gaan niet zover. Het uitgangspunt van SP.A is dan weer dat alle voordelen op de schop moeten.

Er zitten dus toch nog wel wat verschillen tussen de voorstellen. Toch riep Kamerlid Egbert Lachaert (Open VLD) zijn collega’s vanochtend op Twitter op om via parlementaire weg samen te werken aan een nieuwe regeling. En die oproep viel niet in dovemansoren: binnen een halfuur toonden zowel Servais Verherstraeten (CD&V), Joris Vandenbroucke (SP.A) als Wim Van der Donckt (N-VA) zich hiertoe bereid. De volgende weken en maanden zal moeten blijken in hoeverre ze naar elkaar toe kunnen groeien.

“Sportbeoefenaars uit kleine sporten of jonge voetballers met eerste jeugdcontract zullen met onze regeling beter af zijn. Zij betalen dan minder dan nu het geval is. De grootverdieners in het voetbal kunnen wat ons betreft

gerust de volle pot betalen.” Zegt @vanderdoncktwim pic.twitter.com/Shg34dfOgr — N-VA Kamer (@nvakamer) November 19, 2019