Belgische studente Amaya Coppens blijft in de cel na arrestatie in Nicaragua

Een rechtbank in de Nicaraguaanse hoofdstad Managua heeft maandag de voorlopige hechtenis verlengd van de Belgische-Nicaraguaanse studente Amaya Coppens, die vorige week opnieuw werd opgepakt. Ook twaalf andere leden van de oppositiebeweging Unab blijven langer in de cel. Ze worden allen verdacht van illegale wapenhandel, zo meldt La Prensa.

De argumenten van de verdediging, als zou de detentie illegaal zijn, werden van tafel geveegd. Op 28 november volgt een nieuwe hoorzitting.

Coppens werd vrijdag, samen met een tiental andere mensen, opgepakt in een voorstad van Managua. Volgens de oppositiebeweging Unab gebeurde dat toen ze water wilden brengen naar een kerk, waar familieleden van politieke gevangenen in hongerstaking waren gegaan. Volgens de politie werden in de voertuigen van de activisten wapens en molotov-cocktails aangetroffen.

De 25-jarige Coppens is een van de prominente figuren in het protest tegen president Daniel Ortega. Daardoor heeft ze eerder al eens negen maanden vastgezeten.

LEES OOK. Waarom een Belgische studente voor haar leven vreest in een cel in Nicaragua

Buitenlandse Zaken liet zondag weten dat de bevoegde Belgische ambassade, in Panama City, officieel contact heeft genomen met de Nicaraguaanse autoriteiten om informatie te verkrijgen over de toestand van Coppens. “Via bevoorrechte diplomatieke contacten ter plaatse zal onze ambassade ervoor zorgen dat ze steun kan krijgen”, klinkt het.

Coppens wordt momenteel voor ondervraging vastgehouden in de Auxilio Judicial Nacional, een centrum voor voorlopige hechtenis van de politie. Normaal gezien is dat voor een periode van 48 uur. De advocaat van Amaya Coppens, Maynor Curtis, heeft de gerechtelijke autoriteiten gecontacteerd.

Buitenlandse Zaken verwijst in de mededeling ook naar de conclusies van de Raad van de Europese Unie van 14 oktober. Daarin wordt gedreigd met Europese sancties tegen het regime van Ortega, naar aanleiding van de aanhoudende repressie in het Latijns-Amerikaanse land en de verslechtering van de rechtsstaat.