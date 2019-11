Naast land, zee, lucht en cyber wordt ook de ruimte operationeel gebied

De NAVO zal van de ruimte zijn vijfde operationeel gebied maken, maar zal er geen wapens ontplooien. Dat heeft de secretaris-generaal van de verdragsorganisatie, Jens Stoltenberg, dinsdag aangekondigd. Woensdag vergaderen de ministers van Buitenlandse Zaken van de lidstaten op het hoofdkwartier.

“Morgen zullen we een nieuwe belangrijke stap zetten. Ik verwacht dat de ministers het eens zullen worden om de ruimte te erkennen als een operationeel gebied, naast lucht, land, zee en cyber”, aldus Stoltenberg. “De ruimte is essentieel voor de verdediging en ontrading van de alliantie. Voor snelle waarschuwing, communicatie en navigatie.”

Volgens de baas van de verdragsorganisatie draaien momenteel ongeveer 2.000 satellieten rond de aarde, waarvan de helft eigendom is van NAVO-landen. “Dus de erkenning van de ruimte als een operationeel domein zal een duidelijk signaal zijn dat we onze afschrikking en defensie op alle vlakken versterken”, aldus nog Stoltenberg. “Onze aanpak zal defensief en volledig in lijn met het internationaal recht blijven.” Het bondgenootschap heeft dus geen intentie om wapens in de ruimte te brengen, beklemtoonde de secretaris-generaal. “Maar we moeten garanderen dat onze missies en operaties de juiste steun hebben.”

Eerder dit jaar had de NAVO voor het eerst al een overkoepelend beleid voor de ruimte aangenomen.