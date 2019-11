Bewakingsagenten volgen lessen agressiebeheersing

Leuven / Lubbeek - Ivan Michaux werkt als brigadier bewaking. En opvallend: tegelijk geeft hij aan bewakingsagenten ook les in agressiebeheersing. Daar blijkt steeds meer nood aan. “Spijtig genoeg krijgen we alsmaar vaker te maken met zeer mondige en agressieve patiënten.”

Ivan Michaux werkt al ruim tien jaar als brigadier bewaking bij UZ Leuven, waar hij een team van bewakingsagenten aanstuurt. Dat betekent onder meer de opmaak van dienstroosters en de taakverdeling binnen het team, en de opvolging van de agenten op hun controlerondes. Daarvoor werkte Ivan lange tijd zelf als bewakingsagent bij het ziekenhuis.

In zijn vrije tijd trekt hij zijn job (een beetje) door. Zo geeft Ivan lessen zelfverdediging of liever ‘kokodo jiujitsu’, een traditionele krijgskunst overgewaaid uit Japan. “Het is een gevechtskunst, zonder competitie. Het gaat om zelfverdediging, maar ook over je lichaam gezond houden. Ik beoefen dit intussen al 26 jaar en heb in Lubbeek mijn eigen club opgericht. Die bestaat dit jaar trouwens twintig jaar. Ik ben er hoofdtrainer en geef les aan de jeugd en aan volwassenen. Ik geef regelmatig stages, ook bij andere clubs. Drie keer per jaar gaan we op buitenlandse stage.”

Bruce Lee

De liefde voor de Oosterse gevechtskunst zat er bij Ivan al vroeg in. “Ik was als kind fan van de films van Bruce Lee. Ik wou toen al aan gevechtssport doen, maar ik mocht niet van m’n ouders. En dus ging ik maar ‘in de voetbal’. Nochtans ben ik veel meer geblesseerd geweest in mijn voetbalcarrière dan sinds ik aan gevechtssport doe (lacht). In mijn twintiger jaren ben ik gestart met karate. Mijn interesse in jiujitsu kwam er pas toen we een getuigschrift bewakingsagent moesten behalen."

"We kregen een maand les over wetgeving en deontologie, maar leerden ook jiujitsutechnieken en klemmen om mensen in bedwang te houden. Dat laatste vond ik heel interessant, want op dat vlak ben je niets met karate. In jiujitsu gaat het vooral om het leren controleren van mensen zonder hen te blesseren, en dat op een zo humaan mogelijke manier.”

