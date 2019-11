Onverwachte wending in proces over moord op jonge Britse: “Ze had ook met mij wurgseks”

In het proces rond de moord op de Britse rugzaktoeriste Grace Millane (22) is een nieuwe getuigenis naar bovengekomen. Een voormalige partner van het meisje vertelde over haar interesse in BDSM-seks.

Dinsdag kwam een nieuwe getuige aan het woord die het proces tegen een 27-jarige man uit Nieuw-Zeeland een nieuwe insteek geeft. De man wordt ervan beschuldigd de 22-jarige rugzaktoeriste vermoord te hebben. Hij zou haar gewurgd hebben en daarna haar lichaam in een koffer begraven hebben. Maar de man beweert dat hij haar per ongeluk wurgde.

De man die kwam getuigen is een voormalige partner van Grace en hij vertelde de politie over haar interesse in BDSM, een vorm van seks waarbij er wordt gebruikgemaakt van opgelegde fysieke beperkingen, intense zenuwprikkels of het spelen van een machtsspel. Ook hadden hij en het meisje in het verleden al wurgseks . “We hadden het opgezocht en kwamen op asfyxie (verstikking, nvdr.) uit. Grace en ik spraken af dat we onze handen altijd op de zijkant van de nek zouden houden. Nooit op de voorkant.” De twee spraken ook een safe word af en hanteerde een systeem waarbij er drie kleine klopjes werden gegeven aan de andere. Dan was het duidelijk dat hij of zij te ver ging.

De jury kreeg ook een statement van een vriendin van Grace die vertelde dat ze het “leuk vond als haar partner zijn handen rond haar nek plaatste.” En uit een statement van de politie werd ook duidelijk dat Grace lid was van verschillende BDSM-datingsites.

“Per ongeluk”

Grace Millane was vorig jaar, na het behalen van haar diploma, met de rugzak op wereldreis vertrokken. In november verbleef ze in Auckland, de grootste stad van Nieuw-Zeeland. Daar ging ze op Tinderdate met een 27-jarige man. Een week later werd haar lichaam in foetushouding aangetroffen in een koffer die buiten de stad begraven was.

Uit het autopsierapport bleek dat ze gewurgd was. Camerabeelden tonen aan dat Grace na de date samen met haar date naar een hotelkamer gingen. De 27-jarige man gaf toe dat hij het meisje doodde op de bewuste avond, maar blijft tegenstrijdige verklaringen afleggen over wat er zich precies afspeelde. Hij zou haar “per ongeluk” gewurgd hebben.

Vorige week tijdens het proces kwam een meisje getuigen over een Tinderdate die zij met de 27-jarige beschuldigde had gehad. Zij vertelde dat de man haar ook had proberen wurgen tijdens de seks. “Hij ging met zijn volle lichaamsgewicht op mij liggen. Ik kon niet ademen. Hij had mijn armen ook vast zodat ik niet kon bewegen. Ik begon te schoppen om aan te tonen dat ik niet kon ademen. Maar hij deed niets, hij bleef gewoon zitten. Ik besliste dan maar om volledig stil te liggen zodat hij doorhad dat er iets mis was. Ik deed alsof ik was flauwgevallen, maar hij stond nog steeds niet recht. Er ging zo veel door mijn hoofd. Ik was doodsbang. Ik dacht: “Zo kan ik niet sterven.””