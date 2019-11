Vijftien doden bij gasexplosie in Chinese mijn

Bij een gasexplosie in een Chinese steenkoolmijn zijn vijftien mensen om het leven gekomen. Negen anderen zijn gewond geraakt, zo meldt het Chinese nieuwsagentschap Xinhua.

In de mijn waren 35 mijnwerkers actief toen de explosie maandagnamiddag gebeurde. De mijn ligt in Pingyao, in de noordelijke provincie Shanxi. Elf mijnwerkers konden ontsnappen.

De negen gewonden zijn stabiel, aldus de ziekenhuisautoriteiten.

De productieactiviteit in de mijn was in overtreding met de veiligheidsvoorschriften, zei een verantwoordelijke van de mijnbouwautoriteiten. De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht.