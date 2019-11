Skeyes legt minimale dienstverlening weer op tafel

De directie van skeyes vraagt dat de volgende federale regering duidelijke regels opstelt over een minimale dienstverlening wanneer de luchtverkeersleiders staken. Dat heeft skeyes-topman Johan Decuyper dinsdag gezegd in de Kamercommissie Mobiliteit. “Liefst spreken we dat met de vakbonden af, maar als dat niet lukt, moet de overheid misschien tussenbeide komen”, zo duidde Decuyper na afloop.