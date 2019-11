Dramatische ontknoping: politieagenten redden meisje (8) uit hotelkamer van ontvoerder

Dit is het zenuwslopende moment waarop agenten een hotelkamer in Texas binnenvallen om een ontvoerd meisje (8) uit de klauwen van Michael Webb (51) te redden. De man had het kind acht uur eerder meegegrist toen ze aan het wandelen was met haar moeder, en verdween toen spoorloos. Een tip van vrienden van de familie van het kind leidde speurders naar de hotelkamer van de man. Webb werd vorige week tot een levenslange celstraf veroordeeld voor de drieste kidnapping.

18 mei 2019. Een vrouw wandelt met haar achtjarige dochter in de straten van Fort Worth, een stad in de Texas, tot plots een man voorbijkomt. Michael Webb vecht met de moeder, slaat haar tegen de grond en sleurt het meisje in een auto. Hij verdwijnt in de nacht en gaat met haar naar het WoodSpring Suites Fort Worth Forest Hill-hotel. Het zal uren duren voor iemand anders dan Webb het jonge meisje terugziet.

De politie van Fort Worth zet een grootscheepse, maar tevergeefse zoekactie op poten om het gekidnapte meisje te vinden. Vrienden en familie van de radeloze moeder zoeken intussen mee, maar van het kind ontbreekt elk spoor. Tot twee “Barmhartige Samaritanen” een verdachte auto zien en rond middernacht de politie contacteren. Maar zelfs dan is de lijdensweg van het meisje nog niet voorbij.

Wasmand

Agent Richardson Wolfe wordt ter plaatse gestuurd om het bericht te controleren. Maar hij gelooft geen woord van wat de getuigen zeggen en wil hen doen geloven dat ze het verkeerde voertuig hebben herkend. Ten langste leste doorzoekt hij met een collega de hotelkamer van Webb, maar zonder resultaat. Het meisje dat in een wasmand zat verborgen, zagen ze over het hoofd. Wollfe wordt later ontslagen. Dat zou echter niks te maken hebben met de gefaalde zoekactie, aldus het officiële rapport van het ontslag van de man.

Twee uur later krijgt de politie van Fort Worth opnieuw een tip. Dit keer van vrienden van de familie van het meisje die de auto van Webb herkennen. De Texaanse agenten verliezen geen tijd meer en trekken zwaarbewapend naar het hotel. Webb wordt ingerekend, het achtjarige kind ontdekt in de wasmand waar hij ze had verborgen. “We hebben haar, we hebben haar”, kraakt het in de radio van de agenten. “Hij is in de boeien geslagen. We hebben haar.”

Webb bekent de ontvoering al snel als hij onder handen wordt genomen door speurders van het FBI. In september verschijnt Webb voor het eerst voor de rechtbank. Het proces neemt twee dagen in beslag en na een beraad van tien minuten is het voor de jury duidelijk: Webb is schuldig aan de ontvoering van het meisje. Op 14 november leerde hij het harde verdict: hij krijgt een levenslange celstraf en verdwijnt voorgoed achter de tralies.