AB InBev gaat elektrische trucks inzetten voor korte afstanden

Brouwreus AB InBev gaat in België elektrische trucks van vrachtwagenbouwer MAN inzetten voor belevering in steden. Beide bedrijven stellen volgende week donderdag in Leuven de eerste e-truck voor aan de pers. De technologie is volgens AB InBev-woordvoerster Laure Stuyck “zeer innovatief” en vandaag wereldwijd nog nergens in de praktijk op de markt. “AB InBev neemt hier het voortouw”, aldus Stuyck.

Vanaf april zal de e-truck effectief rijden op Belgische wegen, volgens AB InBev “als eerste in ons land en als voorbeeld voor Europa”. Voor de brouwer is dit de start van een Europese e-truck vloot voor belevering van steden.

“Als brouwer die afhankelijk is van natuurlijke ingrediënten zien we het als onze taak om in te zetten op CO2-reductie en e-mobility. We zullen het voortouw nemen en samen de technologie testen en optimaliseren”, zegt Luc Vanderveken, fleetmanager bij AB InBev.

AB InBev lonkt ook naar bijkomende e-trucks en kijkt uit naar extra partnerschappen met vrachtwagenleveranciers en goede overheidsomkadering.