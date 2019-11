Vzw vindt Winterplan voor daklozen onvoldoende: “Duurzame opvang nodig”

Brussel - Het Winterplan van het Brussels Gewest zorgt er sinds 15 november voor dat dak- en thuislozen in de koude wintermaanden in een warm bed kunnen slapen, maar voor de vzw Straatverplegers is dat niet genoeg. De organisatie pleit voor een structurele oplossing met duurzame opvang en begeleiding.

De vzw Straatverplegers richt zich in haar werking specifiek op langdurige daklozen die vaak al jaren op straat leven, en daardoor ook een grote kans hebben op vroegtijdig sterven. “Het gaat om een specifieke groep daklozen die al langer op straat leven. Ze zijn vaak verwaarloosd, doordat ze hun lichaam niet meer verzorgd hebben. Daaruit volgen ook veel mentale problemen. En uiteraard is er de aanwezigheid van veel alcohol en drugs. Deze personen zijn geïsoleerd en hebben nood aan sociaal contact”, legt Koen Van den Broeck van vzw Straatverplegers uit.

Het doel is om het vertrouwen van de daklozen te winnen, hen weer zin in het leven te geven en hen het geloof in de maatschappij terug te geven door hen uiteindelijk opnieuw de kans op een woning te bieden. Het Brusselse Winterplan helpt tijdens de wintermaanden tijdelijk met het aanbieden van nachtopvang, maar de vzw Straatverplegers rekent op meer om de dakloosheid uit te roeien. “Er zijn structurele maatregelen en vooral duurzame opvang nodig. Het Winterplan helpt, maar het is nooit een echte oplossing doordat het slechts tijdelijk is”, zegt Van den Broeck.