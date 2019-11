Revaliderend slachtoffer van dodelijke schietpartij in Las Vegas sterft na twee jaar alsnog

Schutter Stephen Paddock opende op 1 oktober 2017 het vuur vanuit zijn hotelkamer in het Mandalay Bay Resort and Casino. Foto: AFP

Een 57-jarige vrouw die gewond raakte tijdens de dodelijke schietpartij in Las Vegas, is overleden, zo bevestigen Amerikaanse officials. De vrouw was twee jaar na de schietpartij nog altijd aan het revalideren in het ziekenhuis.

Op 1 oktober 2017 opende schutter Stephen Paddock vanuit zijn hotelkamer in het Mandalay Bay Resort & Casino het vuur op toeschouwers die het Route 91 Harvest Music Festival bijwoonden. Daarbij kwamen 58 mensen om het leven.

Kimberly Gervais uit Mira Loma (Californië) werd in de rug geraakt tijdens de schietpartij en lag sindsdien in het Redlands Community Hospital. Afgelopen vrijdag overleed ze echter. Het is nu aan de lijkschouwer om de doodsoorzaak te bepalen. Als hij haar overlijden linkt aan de schietpartij, wordt Gervais officieel het 59ste dodelijke slachtoffer.