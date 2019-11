Mona Lisa van Wim Delvoye brengt ruim half miljoen euro op

Bij veilinghuis Sotheby’s in Parijs is dinsdag een 17de-eeuwse kopie van Leonardo da Vinci’s Mona Lisa onder de (figuurlijke) hamer gegaan. Verkoper van dienst is onze landgenoot en kunstenaar Wim Delvoye. Het schilderij veranderde van eigenaar voor 552.500 euro.

Naar de verkoop van deze Mona Lisa werd reikhalzend uitgekeken: dit jaar vieren we niet alleen de 500ste sterfdatum van Leonardo da Vinci, in het Louvre van Parijs loopt momenteel ook een tentoonstelling over de Italiaanse renaissancekunstenaar. En die wordt druk bezocht. De grote belangstelling voor Da Vinci was ook voelbaar in de veilingzaal.

Het 83,5 x 59,5 cm grote olieschilderij uit de 17de eeuw, geschilderd door een leerling van Da Vinci, was door het veilinghuis geschat op 70.000 tot 90.000 euro maar werd uiteindelijk afgehamerd op 552.500 euro. Het gaat dan ook om “een kopie van topkwaliteit”, citeerde Sotheby’s de kunstenaar in het prospectus. Delvoye kocht het schilderij in 2010 voor een onbekend bedrag: “Telkens wanneer ik het bekijk, ervaar ik nog altijd een echte esthetische schok en lijkt het of ik tegenover het origineel in het Louvre sta.”

Begin dit jaar ging nog een andere kopie van de Mona Lisa onder de hamer bij Sotheby’s, toen in New York. Voor dat werk werd liefst 1.695.000 dollar of ruim anderhalf miljoen euro neergeteld.