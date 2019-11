Eén jaar cel gevraagd voor man die zijn huis versierde met nazisymbolen: “Ik wist niet dat het strafbaar was”

Keerbergen - Een 76-jarige man riskeert voor de correctionele rechtbank van Leuven een jaar cel voor inbreuken op de negationisme- en antiracismewet. Hij heeft zijn woning in Keerbergen versierd met zichtbare nazisymbolen. Zelf is hij zich van geen kwaad bewust.

Georges B. heeft zijn huis aan de Varensweg in een residentiële wijk in Keerbergen (Vlaams-Brabant) versierd met allerlei nazisymbolen. Boven de oprit prijkt op een bord ‘Het Adelaarsnest’, met daarboven in grote letters ‘SS’. In een boom hangt een nazivlag. Op en rond de woning werden ostentatief zelfgemaakte hakenkruisen aangebracht.

Het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia kreeg begin dit jaar melding van verontruste burgers, en diende op basis van enkele nieuwe elementen een klacht in tegen B.. Zo heeft de man in zijn bomen pamfletten met antisemitische boodschappen opgehangen. Die zijn duidelijk zichtbaar vanop de openbare weg.

Eén jaar cel gevraagd

Het openbaar ministerie dagvaardde B. voor overtreding van de negationismewet van 23 maart 1995, meer bepaald het goedkeuren van het naziregime tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een tweede betichting is een inbreuk op de antiracismewet van 30 juli 1981, die het aanzetten tot haat en geweld beteugelt. Concreet gaat het om de nazisymbolen aan zijn huis en het uitbrengen van de Hitlergroet. De procureur eiste de maximumstraf van een jaar cel.

“Wist niet dat het strafbaar was”

“De afbeeldingen aan mijn huis dienen alleen om te tonen dat het nazisme heeft bestaan. Ik wist niet dat het strafbaar was”, zei de beklaagde. De Hitlergroet brengt hij naar eigen zeggen alleen uit bij vrienden en niet in het openbaar, al verschenen daar wel foto’s van in een weekblad.

“Ik ben opgegroeid in een familie met twee nonkels die vrijwillig gingen vechten aan het Oostfront. Mijn ouders gingen vrijwillig werken in Duitsland. Bij haar terugkeer werd het haar van mijn moeder afgeschoren. Tijdens mijn schooltijd en met de communie moest ik op de laatste bank plaatsnemen. De Jodenster is voor mij de herinnering aan een historisch feit. De boeken van Hitler heb ik maar gelezen tot 1939. Nadien werd het te gruwelijk”, stelde B. Hij verwees naar het motief van een hakenkruis dat op de vloer van een kerk in Beringen aangebracht zou zijn. “Dat staat symbool voor vergeving van de zonden.”

Unia heeft zich op de zitting burgerlijke partij gesteld en vraagt een schadevergoeding van tweemaal 500 euro. Het centrum vraagt aan B. om zijn huis in de oorspronkelijke staat te herstellen. “De Hitlergroet vond plaats in de tuin, niet onder vrienden. De beklaagde dweept met Hitler en wil de genocide van de nazi’s onder de aandacht brengen”, zei de raadsman van Unia.

De rechtbank velt het vonnis op 17 december.

