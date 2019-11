Stomdronken man die vrouw verkracht in haar eigen bed vraagt strafvermindering voor ‘pure horrorverkrachting’

Zelzate - Een 31-jarige man van Poolse origine uit Zelzate vraagt in beroep een mildere straf voor de verkrachting van een vrouw in haar eigen bed.

De feiten dateren van 24 maart dit jaar. De man van de vrouw was rond vijf uur ’s morgens opgestaan om iets te gaan regelen bij hun dochter even verderop. Vermoedelijk heeft hij toen de voordeur laten opstaan, waardoor de Pool de woning van het koppel dat hij niet kende, kon binnen dringen.

Op dat moment was hij, na het drinken van 12 halve liters bier, goed dronken. Hij nam een mes mee naar boven en vond daar de vrouw die lag te slapen. Hij bedreigde haar met het mes, legde zijn hand op haar mond, betastte haar overal, scheurde haar nachtkleed en verkrachtte haar. “Omdat ze -verstijft van de angst- geen weerstand weer bood dacht hij zelfs dat ze het graag had.”

Maar voor de procureur-generaal was het een ‘pure horrorverkrachting’. “Op deze manier in uw eigen bed worden verkracht, is extreem wreedaardig.” Toen de man op de vlucht sloeg raakte hij bovendien slaags met de echtgenoot van de vrouw die net was thuis gekomen.

Toch kon de Pool ontkomen, maar kon men hem terugvinden aan de hand van zijn gsm die hij had achtergelaten. De man kreeg 7 jaar effectieve celstraf van de correctionele rechter, maar vraagt in beroep een straf met uitstel onder voorwaarden zodat hij zich kan laten behandelen.

“Niet enkel voor zijn alcoholproblematiek, maar ook voor zijn seksuele problematiek. Wij vragen geen cadeaus, maar een nuttige straf.”

De man is een eenzaat die bij zijn vader woont, af en toe een prostituee opzoekt, maar ook naar sekssites surft. “Die nacht kreeg hij enkele sms’jes van ‘eenzame vrouwen’ die op hem zaten te wachten”, verduidelijkte zijn advocaat. “Daarom stond hij die nacht erg hitstig. Dat en de combinatie met de alcohol zorgde ervoor dat het die nacht is ontspoord, maar verder heeft hij een volkomen blanco strafblad met een uitstekende reputatie op zijn werk.”

De man zelf bood zijn excuses aan. “Het spijt me dat ik mevrouw heb pijn gedaan. Ik wil terug gaan werken zodat ik mevrouw kan betalen.”

Uitspraak op 17 december.