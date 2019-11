Acht Burundese soldaten omgekomen en tientallen vermist na aanval op grens met Rwanda

Bij een aanval op stellingen van het Burundese regeringsleger, in de nacht van zaterdag op zondag in het grensgebied met Rwanda, zijn zeker acht Burundese soldaten omgekomen. Tientallen anderen zijn nog vermist, melden militaire bronnen. Op de sociale media circuleren niet-bevestigde geruchten dat er bij de aanval enkele tientallen soldaten zijn omgebracht. De aanval is nog niet opgeëist. Volgens de Burundese autoriteiten zit een zeer goed bewapende “gewapende groep” achter de aanval. Volgens Burundese militaire bronnen gaat het om “de grootste en dodelijkste aanval op het leger” sinds 2015.