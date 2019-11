Belgische U19 plaatst zich na nipte zege tegen Griekenland voor eliteronde EK 2020

De Belgische U19 hebben dinsdag ook hun derde en laatste wedstrijd van de eerste kwalificatieronde voor het EK 2020 gewonnen. De jonge Rode Duivels klopten in Maasmechelen Griekenland met 1-0. België stoot na de zege door naar de eliteronde.

De Belgen beten lang hun tanden stuk op de Grieken. Arne Cuypers (90.+3), die voetbalt bij KRC Genk, scoorde helemaal in het slot op een tegenaanval dan toch de winnende treffer.

Eerder wonnen de jongens van Jacky Mathijssen en Thomas Buffel in Tessenderlo al met 3-0 van IJsland, waarna een 2-1 zege volgde in Genk tegen Albanië. Met het perfecte rapport van negen punten houden de Belgen IJsland (6 ptn), Griekenland (3 ptn) en een puntenloos Albanië achter zich. Een plaats bij de eerste twee in de groep leverde deelname op aan de eliteronde, een tweede vierlandentoernooi na Nieuwjaar. Enkel de groepswinnaars van de zeven eliterondes stoten met gastland Noord-Ierland door naar het EK, dat plaatsvindt van 19 juli tot 1 augustus 2020.

Het EK 2020 geldt ook als kwalificatietoernooi voor het WK U20 van 2021. De vijf beste landen van het EK gaan door naar het wereldkampioenschap. De FIFA maakt later dit jaar bekend waar het WK zal plaatsvinden. De meest recente deelname van de Belgische U19 aan een EK dateert van 2011 in Roemenië.