Vermoedelijke tussenpersoon bij moord op Maltese journaliste gearresteerd

In Malta is een vermoedelijke tussenpersoon gearresteerd van de moord van twee jaar geleden op journaliste Daphne Caruana Galizia. Dat heeft premier Joseph Muscat dinsdag bevestigd. Hij beloofde gratie voor de verdachte als die informatie kan verschaffen die leidt naar de opdrachtgevers van de moord.

Daphne Caruana Galizia was een blogster die kritisch was voor de regering, die op 16 oktober 2017 om het leven kwam door een bom die in haar auto was geplaatst. De 53-jarige schreef onder meer over de corruptie van de regering en zakenmannen, en onderzocht hun betrokkenheid bij de “Panama Papers”. Er zijn al drie mannen opgepakt, die ervan verdacht worden de bom te hebben geplaatst. Maar wie de precieze opdrachtgevers zijn, blijft onduidelijk.

De nieuwe verdachte werd vorige week donderdag opgepakt voor witwaspraktijken, na een samenwerking tussen de Maltese politie en Interpol. Muscat tekende naar eigen zeggen een brief waarin hij de verdachte immuniteit beloofde in alle zaken waarin die betrokken is. “Als de persoon meewerkt en de gegeven informatie is voldoende om het brein achter deze misdaad aan te klagen, zal hij presidentiële gratie krijgen”, aldus de premier, die zei alle verantwoordelijkheid voor de belofte op zich te nemen.

Muscat verwacht dat de zaak de komende weken afgerond kan worden. “Ik denk niet dat het om maanden gaat, maar ook niet om enkele dagen. Het zou iets daartussen kunnen zijn”, zei hij.