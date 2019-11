Obus tot ontploffing gebracht in Blankenberge

Blankenberge - Dinsdagvoormiddag is op het strand van Blankenberge een obus gecontroleerd tot ontploffing gebracht door DOVO, de ontmijningsdienst van het leger.

De bom werd gevonden in een veld in Zuienkerke. “Daar was nergens plaats om de bom te laten ontploffen. Er was te veel risico om privédomein te beschadigen. Daarom werd er gekozen voor het strand van Blankenberge”, zegt commissaris van politie Blankenberge Philip Denoyette.

De ontploffing gebeurde aan het Westerstaketsel. Dat werd samen met het strand volledig afgesloten voor het publiek. De ontploffing verliep zonder problemen.