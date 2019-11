Zwangere Belgische vrouw doodgebeten door jagende honden in Frankrijk

In het Forêt de Retz, een bosgebied in het Franse departement Aisne, op zo’n 150 kilometer van de Belgische grens, is dinsdag een vrouw om het leven gekomen nadat ze verscheurd werd door honden die deelnamen aan een jacht. Dat hebben gerechtelijke bronnen gemeld.

De 29-jarige vrouw stierf aan de gevolgen van verschillende beten van honden. “Er zijn DNA-stalen genomen van 93 honden, waaronder de vijf honden van de vrouw, om te bepalen welke dieren de dodelijke beten hebben toegebracht”, meldt het parket.

De vrouw, die zwanger was, belde net voor haar dood in paniek naar haar partner om hem te melden dat er “dreigende honden” in de buurt waren.