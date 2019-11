COLUMN. “Je gaat een winkel niet binnen als je niets wil kopen. Dat is olie op het vuur gooien”

“Wilt u iets kopen?”, had de verkoopster haar gevraagd. De bloedmooie, jonge vrouw was nog geen halve minuut in de winkel. “Nee, ik wil alleen maar kijken”, zei ze. “Ik wil kijken welke mooie schoenen u allemaal heeft.” De verkoopster vond dat vreemd. Ze zei het niet, maar je zag het. “Ik heb namelijk geen nieuwe schoenen nodig”, zei de vrouw. Dat was olie op het vuur gooien. Je ging die winkel niet binnen als je niets wou kopen. Dat stond onzichtbaar op de muur geschreven. Ik zag het gebeuren. De lichte irritatie bij de verkoopster. Weer. Zo. Eentje.