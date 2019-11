Het KMI heeft dinsdag omwille van de kans op gladde wegen code geel aangekondigd, vanaf dinsdagavond 22 uur tot woensdagochtend 11 uur. De waarschuwing geldt voor de provincies Limburg, Luik en Luxemburg.

Van dinsdagavond tot woensdagochtend is er in het oosten en zuidoosten van het land kans op gladde wegen door aanvriezing van natte weggedeelten. In de provincies Luik en Luxemburg waarschuwt het KMI ook voor aanvriezende mist.