Nederlandse politie sluit stadscentrum van Nijmegen af vanwege “man met vuurwapen”

De Nederlandse politie heeft dinsdag een deel van het centrum van de stad Nijmegen afgesloten omdat een man ermee dreigt mensen uit de buurt neer te schieten. Dat melden meerdere Nederlandse media. Of het al dan niet om een gijzeling gaat, is onduidelijk.

De man heeft zich verschanst in een kantoorpand in de omgeving van de Hertogstraat in het stadscentrum, en heeft mogelijk een wapen bij zich. De melding kwam bij de politie om 16 uur binnen. Het gaat vermoedelijk om een pand van Woonzorgnet. Daar krijgen mensen met ernstige psychiatrische problematiek 24 uurszorg en woonbegeleiding. In het pand zijn zestien woonstudio’s. Op de eerste verdieping is een algemene ruimte. Een aantal bewoners van de locatie zit momenteel op straat, samen met begeleiders.

Agenten dragen kogelwerende vesten en er is ondersteuning gevraagd van bijzondere diensten, zo laat volgens de regionale omroep de politiewoordvoerder weten. Zo zou een onderhandelaar en een bijzondere dienst naar de locatie gaan. Het publiek wordt op grote afstand gehouden.