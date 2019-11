Poetshulpen voeren actie voor meer loon op 28 november

De poetshulpen uit de dienstenchequesector gaan volgende donderdag, 28 november, een eerste actie voeren in hun strijd om meer loon. Ze plannen een bezoek aan de hoofdzetels van enkele grote bedrijven uit de sector, om hun eisen kracht bij te zetten.

De zowat 145.000 poetshulpen en werknemers van strijkateliers die betaald worden met dienstencheques vragen - conform het interprofessioneel loonoverleg van begin dit jaar - 1,1 procent meer loon. De werkgevers willen evenwel niet verder gaan dan een eenmalige nettopremie in de vorm van een ecocheque van 130 euro.

Een stakingsaanzegging is ingediend. Volgende donderdag volgt dus een eerste actie, met een bezoek aan de hoofdzetels van enkele grote bedrijven. “We hopen toch op enkele honderden actievoerders”, aldus ABVV-secretaris Issam Benali. De actie wordt zowel door ABVV als ACV ondersteund.

Volgens de werkgevers zijn er onvoldoende marges in de sector om in te gaan op de eisen van de bonden. Maar die vinden dat er wel ruimte is voor meer loon. “Zeker bij de grote bedrijven, met duizenden werknemers, is er marge. Ze maken winst. Ze hebben reserves. Ze betalen dividenden”, vindt Benali.

De eerste actie richt zich dan ook op die grote bedrijven. De poetshulpen verzamelen donderdag 28 november om 10.00 uur aan het Brusselse Noordstation. Van daaruit gaat het met bussen naar de hoofdzetels van grote bedrijven. “We willen de grote bedrijven een signaal geven”, aldus de ABVV-secretaris. Het gaat om een eerste actie van de huishoudhulpen. Andere, bredere acties zijn mogelijk. Een staking behoort tot de mogelijkheden, waarschuwden de vakbonden vorige week.