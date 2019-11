Wagen eindigt op reling van brug na botsing met vrachtwagen

Kortrijk - Op het op- en afrittencomplex van de R8 aan de Visserskaai in Kortrijk kwam het dinsdagnamiddag tot een zware botsing tussen een automobilist en een trucker. De wagen werd daarbij op de reling van de brug over het kanaal gekatapulteerd.

De automobilist kwam vermoedelijk rond 16.30 uur van de R8 en nam de afrit richting Stasegem. Op hetzelfde moment kwam een trucker uit de tegenovergestelde richting om richting de Visserskaai te rijden.

Net toen de vrachtwagen op het einde van de brug kwam, dook de auto op zijn rijstrook op. Het kwam tot een zware frontale botsing waarbij de Opel Astra tussen de truck en de reling belandde. De klap was zo hevig dat de voorkant van de wagen volledig werd vernield. De auto werd in de lucht geslingerd en belandde met zijn achterwiel op de reling van de brug.

De bestuurder raakte zwaargewond, maar zou niet in levensgevaar verkeren. De trucker bleef ongedeerd.

Door de klap was de brug over het kanaal Kortrijk-Bossuit afgesloten. Zowel de wagen als de vrachtwagen moesten worden getakeld. De brandweer, die was opgeroepen omdat er rook uit het voertuig kwam, ruimde de vele brokstukken en gelekte olie op.