Voor het eerst evenveel transmannen als transvrouwen

Al 2.193 mensen hebben de officiële geslachtsvermelding in hun geboorteakte laten wijzigen. Jarenlang ging het om een stabiele verhouding van één derde transmannen en twee derde transvrouwen. In 2019 is voor het eerst de genderverhouding gelijk: er zijn evenveel wijzigingen van M naar V als omgekeerd. Dat meldt het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen dinsdag.

Sinds 1 januari 2018 is het niet langer nodig om medische ingrepen te ondergaan om de M of V in de geboorteakte te laten wijzigen. De impact van deze nieuwe wetgeving op het aantal wijzigingen in het Rijksregister is volgens het instituut bijzonder groot. In 2019 lag het aantal wijzigingen meer dan 5 keer hoger dan in 2016, het jaar voordat de recente wetgeving werd aangenomen (2017) en van kracht werd (2018).

Opvallend is dat de aanvragers erg jong zijn. Eén derde van alle wijzigingen in België gebeurde door personen jonger dan 25. In 2019 geldt dat voor bijna de helft van de wijzigingen (47 procent).

Van januari tot september 2019 verzochten iets minder dan 400 mensen een wijziging in hun geslachtsvermelding registreren. Voor het eerst is de genderverhouding daarbij gelijk: er zijn evenveel wijzigingen van vrouw naar man, als omgekeerd. Vóór de recente wijziging in de wetgeving was die verhouding jarenlang erg stabiel en ging het om twee derde transvrouwen, personen die bij geboorte geregistreerd werden als man en verder door het leven willen als vrouw.

Woensdag 20 november is Transgender Remembrance Day, de internationale herdenkingsdag als eerbetoon aan transgenders die vermoord werden omwille van hun genderidentiteit of -expressie. “Hoewel de nieuwe wet een grote stap in de goede richting is en genderidentiteit en genderexpressie wettelijk beschermde discriminatiegronden zijn, blijven discriminatie en transfobie in het dagelijkse leven een trieste realiteit”, benadrukt het instituut.