Amazon opent aanval op Spotify met gratis muziekstreaming

Amazon heeft in de VS, Groot-Brittannië en Duitsland een gratis versie van zijn muziekstreamingplatform Amazon Music gelanceerd. De internetgigant gaat daarmee de concurrentie aan met Spotify, dat al langer gratis streamen met advertenties aanbiedt.

Tot nu toe bood Amazon enkel muziekstreaming tegen betaling aan, met een uitzondering voor klanten die over een slimme Echo-luidspreker beschikten. Nu kan het ook gratis - met advertenties - op onder andere toestellen van Apple en Android en via de webbrowser.

De dienst is wel beperkter dan bij Spotify. Zo kunnen geen afzonderlijke liedjes afgespeeld worden. Het blijft beperkt tot een ruime selectie van playlists. Het is niet duidelijk wanneer de gratis optie in België beschikbaar zal zijn.